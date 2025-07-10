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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| توريد 281 ألفا و908 أطنان قمح.. وإزالة 280 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24  ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و908 أطنان قمح محلي لمواقع التخزين والاستلام
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم "إلى 281 ألفا و 908 أطنان ،بمواقع التخزين والاستلام ، وذلك بنسبة 141% من المستهدف توريده هذا الموسم والمُقدّر بنحو 200 ألف طن.

إزالة أكثر من 280 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة لإزالة التعديات ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جامعة بني سويف التكنولوجية تكرم الفائزين في مشروعات الابتكار الطلابي
شهد الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حفل تكريم الطلاب الفائزين في مشروعات الابتكار الطلابي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، والذي أُقيم بالتعاون مع الشركة المصرية للتدريب والتعليم، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر الحفل الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور أحمد الصباغ، مدير وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد وطني، مستشار المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إلى جانب رؤساء جامعات طيبة، الدلتا، والقاهرة الجديدة التكنولوجية، واللواء إيهاب عبد الله رمضان، رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتور محمد البحيري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتدريب والتعليم.

وخلال الحفل، تم تكريم كل من الطالب أحمد جمال سيد، الطالب أحمد شعبان مرسي، والطالب أحمد أشرف محمود، بالفرقة الرابعة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، لحصولهم على المركز الثاني في مسابقة المشروعات الابتكارية الطلابية بالمؤتمر، حيث حصلوا على دعم مالي قدره 10 آلاف جنيه.

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