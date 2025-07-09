مستشفي جامعة بني سويف: نهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة حول واقعة الطبيب

نشرت إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، توضيح جاء فيه تتقدم إدارة كلية الطب وإدارة مستشفيات حامعة بني سويف، لجميع الزملاء بالجامعة وأهالي المحافظة بتوضيح ما حدث في مستشفيات جامعة بني سويف، بخصوص واقعة الطبيب.

وتابعت إدارة المستشفى: الحمد لله تم إجراء عملية عالية الدقة بفريق محترف من جراحى الأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم التخدير كاملا في حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور خالد الحديدى عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف ، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والاطقم الطبية وهيئة التمريض والإداريين وقد استغرقت الجراحه ثلاث ساعات متواصله .

وتابعت: تم عمل العملية بدقه عالية وتم نقله الى وحدة رعاية الحالات الحرجة ومنذ دقائق تم فصله من على جهاز التنفس بعد تحسن حالته وبدأ يستعيد الوعي ، ولا زالت الحالة في الرعاية المركزه وندعو له بالشفاء العاجل ، وتهيب المستشفى الجامعي جميع وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة ، بتحري الدقة فيما ينقلونه لان جهات التحقيق تقوم بمتابعة الأمر وجاري تفريغ الكاميرات بمعرفة الشرطة.