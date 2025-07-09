أخبار بني سويف: فتح منصة التنسيق الإليكتروني للتقديم للصف الأول الثانوى وإجراءات عاجلة حيال انقطاع وضعف المياه

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد استعدادات التشغيل التجريبي لمجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجولة موسعة شملت عدداً من المواقف بمركزي ناصر والواسطى، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتشغيل مجمع مواقف عدلي منصور.

وخلال الجولة، أوضح اللواء سامي علام أن تشغيل المجمع الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس داخل مدينة بني سويف، مشيراً إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي الجزئي للموقف يوم الجمعة المقبل، من خلال نقل موقف “النجدة” القديم المخصص لخطوط مركزي ناصر والواسطى إلى المجمع الجديد، على أن يتم استكمال نقل باقي الخطوط تباعًا وفق جدول زمني محدد لضمان تنظيم الحركة تدريجيًا دون ارتباك للمواطنين.

بني سويف.. إجراءات عاجلة حيال انقطاع وضعف المياه بعزبة كوم أبوخلاد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللقاء المفتوح بالمواطنين،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

بدأ المحافظ اللقاء ببحث الشكوى التي تقدمت بها مواطنة _من الأولى بالرعاية ومقيمة بقرية سنور مركز بني سويف _ وتعاني من مرض الروماتويد وتحتاج إلى علاج أسبوعي،حيث كلف المحافظ مسؤولى خدمة المواطنين و التأمين الصحي بالتنسيق مع مستشفى الجامعة ، لتسهيل حصول المواطنة على العلاج المقرر لها على نفقة الدولة والتيسير عليها فيما يخص مواعيد الصرف والذهاب للمستشفى

فتح منصة التنسيق الإليكتروني للتقديم للصف الأول الثانوى ببني سويف الجمعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف ، بأنه تقرر فتح منصة التنسيق الاليكتروني للتقديم للصف الأول الثانوى العام " المرحلة الأولى" للعام الدراسي الجديد 2026/2025

حيث أوضحت أمل الهواري مدير المديرية ، أنه سيتم إتاحة الرابط الاليكتروني للتقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي بداية من يوم الجمعة المقبلة 11 يوليو الجاري وحتى الجمعة 25 من نفس الشهر ...وذلك من خلال الرابط التالي :