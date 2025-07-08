فتح منصة التنسيق الإليكتروني للتقديم للصف الأول الثانوى ببني سويف الجمعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف ، بأنه تقرر فتح منصة التنسيق الاليكتروني للتقديم للصف الأول الثانوى العام " المرحلة الأولى" للعام الدراسي الجديد 2026/2025

حيث أوضحت أمل الهواري مدير المديرية ، أنه سيتم إتاحة الرابط الاليكتروني للتقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي بداية من يوم الجمعة المقبلة 11 يوليو الجاري وحتى الجمعة 25 من نفس الشهر ...وذلك من خلال الرابط التالي :

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد " منذ أيام" تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026 بحد أدنى 232 درجة