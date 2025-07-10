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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف: فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق السبت المقبل للصيانة ورفع كفاءة الشبكات

بني سويف: فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق السبت المقبل للصيانة ورفع كفاءة الشبكات
بني سويف: فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق السبت المقبل للصيانة ورفع كفاءة الشبكات
أ ش أ

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بعد غد السبت ولمدة 4 ساعات، "من 6 حتى 10 صباحا"، عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات الثلج وعز الدين والأوقاف والسلخانة والحرفيين.


وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار عن (منطقة خلف مصنع الثلج ،جزء من الطريق السادات ،منطقة القنادلة ،رنين ، نادي الطلائع ، قاعة قصر البارون ،حلمى الملط ، برج جرائد الروضة، حديقة زكى عابدين ، برج الياسيمن بحلمي الملط، حلمى الملط من طريق السادات،جزء من منطقة عزبة الصفيح من حلمى الملط،جزء من شارع حاتم رشدى خلف البكرى،شارع 77 ناحیة حلمی الملط، برج العدى بحلمي الملط،أبراج الأوقاف ،التأمينات،المبنى الإداري للأوقاف،مدرسة السيدة خديجة الثانوية،خلف أبراج الأوقاف ،عزبة الصفيح خلف المدرسة،مبنى التطوير، الميكروويف،عبد السلام عارف من طريق السادات، أمام أبراج الأوقاف،شركة هوايكو ،مساكن حوض الدلالة،مكتبة الصحة بالغمراوي،جزء من طريق السادات بجوار مستشفى الدعوة،مستشفى الدعوة منطقة محى الدين،موقف محي الدين ،الشادر،مدينة الحرفيين).


وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

قطاع الكهرباء ببنى سويف فصل التيار الكهربائي إجراء الصيانة

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