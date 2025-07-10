تحرير أكثر من 500 محضر لمخالفات بيئية وإشغالات في قرى بني سويف

واصلت لجنة شؤون القرى والمشاركة المجتمعية،التي شكلًها الدكتورمحمد هاني غُنيم محافظ بني سويف،برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة

تضمن التقرير أن اللجنة نفذت 35 زيارة ميدانية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، شملت قرى وتوابع: إشمنت (7 زيارات)، بني عدي (8 زيارات)، دلاص (5 زيارات)، بهبشين (6 زيارات)، دنديل (4 زيارات)، والحمام (5 زيارات). وتضمنت أعمال المتابعة المرور على عدد من الوحدات الخدمية مثل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، إضافة إلى تفقد المشروعات الجاري تنفيذها بكل قرية، ومتابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات، وتقييم مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الجولات عن تحرير 188 محضر إشغال طريق، و109 محضر لمخالفات بيئية، إلى جانب تحرير 245 محضر تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية أو بدون ترخيص، وذلك في إطار فرض الانضباط ومتابعة تنفيذ القانون للحفاظ على الموارد والمظهر الحضاري للقرى.