ضبط مصنع " غير مرخص" لتصنيع وإنتاج أجهزة بوتاجاز باستخدام خامات غير معتمدة بمركز ناصر

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار و تكثيف الجهود الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية لضبط الأسواق والتصدي للأنشطة الصناعية والتجارية غير المرخصة،حفاظًا على حقوق المستهلك وسلامته، وضمان التزام المنشآت بالمواصفات القياسية وقواعد السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير للتموين،قدمه محمد عبد الرحمن مدير عام المديرية ، تضمن الإشارة إلى نتائج وجهود الحملة التموينية والرقابية الأخيرة، والتي أسفرت عن ضبط مصنع مخالف لتصنيع وإنتاج أجهزة البوتاجاز،حيث تبين إدارته بدون ترخيص وبدون سجل تجاري ، ولا يتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية ، فضلا عن استخدام خامات غير معتمدة في أعمال التصنيع،

وقد قامت الحملة بالتحفظ على المنتجات المُصنعة داخل المصنع، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، تمهيدا للسير في استكمال الإجراءات والعرض على جهات التحقيق المختصة .