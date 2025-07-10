مباحث بني سويف تكثف جهودها لفك لغز العثور على رأس صغيرة في صندوق قمامة

عثر أهالي شارع البشري وسط مدينة بني سويف اليوم الخميس، على رأس طفلة مفصولة عن جسدها داخل كيس قمامة بصندوق نفايات، أمام مدرسة الزراعة، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية، حيث انتقل فريق من مباحث قسم شرطة بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط مكان العثور، تمهيدًا لمعاينة النيابة العامة وبدء التحقيقات.

وتم نقل الرأس إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، فيما بدأت الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة في المنطقة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، في محاولة لتحديد هوية الطفلة والتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.