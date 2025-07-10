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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كهرباء بني سويف: السبت فصل التيار الكهربائي 4 ساعات عن بعض المناطق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي _4 ساعات_من 6 حتى 10 صباحا، يوم السبت المقبل 12 يوليو الجاري، عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات: الثلج، عز الدين، الأوقاف، السلخانة، الحرفيين.

 

وأوضح قطاع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار عن “منطقة خلف مصنع الثلج، جزء من الطريق السادات، منطقة القنادلة، رنين، نادي الطلائع، قاعة قصر البارون، حلمى الملط، برج جرائد الروضة، حديقة زكى عابدين، برج الياسيمن بحلمي الملط، حلمى الملط من طريق السادات، جزء من منطقة عزبة الصفيح من حلمى الملط،جزء من شارع حاتم رشدى خلف البكرى، شارع 77 ناحیة حلمی الملط، برج العدى بحلمي الملط، أبراج الأوقاف، التأمينات، المبنى الإداري للأوقاف، مدرسة السيدة خديجة الثانوية، خلف أبراج الأوقاف، عزبة الصفيح خلف المدرسة، مبنى التطوير، الميكروويف، عبد السلام عارف من طريق السادات، أمام أبراج الأوقاف، شركة هوايكو، مساكن حوض الدلالة، مكتبة الصحة بالغمراوي، جزء من طريق السادات بجوار مستشفى الدعوة، مستشفى الدعوة منطقة محى الدين، موقف محي الدين، الشادر، مدينة الحرفيين”.

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة "القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.


 

بني سويف كهرباء محافظة بني سويف

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