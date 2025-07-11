بني سويف.. إجراءات لحل مشكلة الزحام على التأمين الصحي بالعيادة الشاملة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها للتعامل مع أزمة الزحام ونقص الأدوية بالعيادة الشاملة، بسبب أعمال الجرد السنوي بالتزامن مع انتهاء العام المالي، خاصة كونها من أكثر العيادات ترددًا من قِبل المنتفعين.

وتضمن التقرير، الذي أعده الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، الإشارة إلى تكليف إدارات الفرع المختلفة بالتواجد اليومي المستمر داخل العيادة الشاملة لحل المشكلات وتذليل العقبات أمام المنتفعين، بجانب تكليف إدارة التموين الطبي بزيادة عدد الصيادلة داخل صيدليات الصرف، بالإضافة إلى فتح صيدلية جديدة بالدور الثالث لتخفيف الضغط، وذلك في ظل تحت متابعة من الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما شهدت العيادة تواجد عدد من الإدارات المعنية مثل الشؤون الطبية، إدارة العيادة، المكتب الفني، إدارة الجودة، لتقديم الدعم والمساعدة للمنتفعين، علاوة على تفقد العيادة الشاملة،، للاطمئنان على سير العمل ميدانيًا، وفي حضور: الدكتورة هالة صلاح، مدير إدارة الشؤون الطبية، الدكتورة هبة حسن، مديرة العيادات، الدكتور أحمد محسن مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات ،والدكتور مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني،ومحمد دسوقي،مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، والمهندسة غادة عبد الله،مدير إدارة النظم والمعلومات والتوثيق، ومحمد عصمت، عضو بإدارة خدمة المواطنين.

وخلال الزيارة حرص مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، على التأكد من انتظام سير العمل بعد فتح صيدلية ثالثة مجانية بالدور الثالث لصرف أدوية تخصصات: المسالك والرمد والجلدية والصدرية والأسنان، بهدف الحد من الزحام، فضلًا عن توفير 3 صيادلة إضافيين بالعيادة، مشيرا إلى أنه قد تقرر نقل ربط منتفعي التأمين الصحي، من موظفي المحكمة، البريد، الري، الإسكان، والزراعة، إلى العيادة المسائية بمستشفى بني سويف التخصصي، لتخفيف الضغط على العيادة الشاملة وتحقيق الانسيابية في تقديم الخدمات للمنتفعين.