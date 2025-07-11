بالأسماء ...إصابة 14 شخصاً في تصادم على الصحراوي بـ بني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة ، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ، وذلك في المسافة الواقعة بين نفق أبو صالح وبياض العرب شمال المحافظة ، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من خلال الفحص إصابة كلا من :

صباح محمد سليمان (48 سنة) – اشتباه كسر بالساق اليسرى، سارة عبد الناصر علي (19 سنة)، خالد محمد أحمد (30 سنة)،

أسماء أحمد عبد العال (22 سنة) – اشتباه كسر بالساق اليمنى، عبد الواحد محمد عبد الواحد (41 سنة) – كدمات بالصدر والضلوع

دميانة عصام عطية (6 سنوات)، إسراء أحمد عثمان (18 سنة)، جوسلين عصام عطية (10 سنوات)، كوثر أحمد منصور (50 سنة)، إيمان صلاح عبد العال (34 سنة)، سماح عبود محمد (38 سنة)، إيتن أحمد رأفت (9 سنوات)، مكة أحمد رأفت (5 سنوات)، إسراء صلاح عبد العال (32 سنة)

و تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تعمل الجهات المعنية على تحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.