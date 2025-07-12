أخبار بني سويف| المحافظ يستجيب لبعض الحالات الإنسانية..ويتفقد تشغيل مجمع مواقف ناصر والواسطى

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

محافظ بني سويف: استغلال موقع النجدة القديم في مشروعات أو خدمات جديدة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، موقع موقف “النجدة” القديم بمدينة بني سويف، عقب الانتهاء من نقل جميع أنشطته بالكامل إلى مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية وتخفيف الزحام المروري بالشوارع الرئيسية.

وخلال جولته بالموقع، بحث المحافظ مع التنفيذيين المختصين عددًا من المقترحات لاستغلال الموقع المتميز لموقف “النجدة” القديم في مشروعات أو خدمات تخدم أهالي المدينة، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع الأصول والمواقع الحيوية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها

في مشهد يعكس التفاعل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين، حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الالتقاء بعدد من الأهالي عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والتف حوله العديد من المواطنين لعرض مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمرافق، بجانب بعض الحالات الإنسانية والمقترحات التي تقدم بها الأهالي لتحسين مستوى الخدمات العامة.

واستمع المحافظ باهتمام إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، وحرص على السماح لهم بالحديث وتسجيل ملاحظاتهم، موجها مكتبه التنفيذي بأخذ بياناتهم ومتابعتها، مع تكليف المعنيين من التنفيذيين المتواجدين بسرعة دراسة المطالب والعمل على توفير الحلول المناسبة والبدائل الممكنة وفق اللوائح والقوانين، مؤكداً على ضرورة تلبية الاحتياجات العاجلة والتواصل مع مقدمي الشكاوى بصفة مستمرة حتى يتم حلها.

محافظ بني سويف يتفقد بدء تشغيل مجمع المواقف بخطي ناصر والواسطى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بدء التشغيل التجريبي الجزئي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، حيث البداية بخطي ناصر والواسطى، وذلك عقب إغلاق موقف “النجدة” القديم بالكامل، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة: السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم السكرتير العام، الأستاذ أحمد الدسوقي مدير مكتب المحافظ، العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، المقدم مصطفى أبو طالب مدير مباحث المرور، المهندس طارق حسن علي مدير إدارة المواقف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس أحمد عراقي رئيس فرع هيئة الطرق والكباري ببني سويف، الأستاذ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد طه من المكتب الفني بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين.