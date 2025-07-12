قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآثار : حريق حلوان بعيد عن متحف ركن الفاروق
حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
نادي خورفكان الإماراتي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الزمالك
جبال الملح فى مدينة بورفؤاد تجذب الزوار من مختلف المحافظات
خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
التضامن: ندرس إنشاء مراكز ثابتة لتقديم وجبات مجانية طوال العام
منى الشاذلي تكشف حقيقة سرقة إحدى الضيوف لوحة فنانة دنماركية
إسعاف أسوان ينجح فى انقاذ مصاب فى حادث تصادم سيارتين
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال للمسيحيين
مينا مسعود يكشف تفاصيل فيلمه المصري الأول «في عز الضهر»
ميلود لـ لاعبي الإسماعيلي: باب المشاركة مفتوح للجميع
مصرع سائق في تصادم سيارة بالرصيف على دائري المرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يستجيب لبعض الحالات الإنسانية..ويتفقد تشغيل مجمع مواقف ناصر والواسطى

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24  ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

محافظ بني سويف: استغلال موقع النجدة القديم في مشروعات أو خدمات جديدة
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، موقع موقف “النجدة” القديم بمدينة بني سويف، عقب الانتهاء من نقل جميع أنشطته بالكامل إلى مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية وتخفيف الزحام المروري بالشوارع الرئيسية.

وخلال جولته بالموقع، بحث المحافظ مع التنفيذيين المختصين عددًا من المقترحات لاستغلال الموقع المتميز لموقف “النجدة” القديم في مشروعات أو خدمات تخدم أهالي المدينة، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع الأصول والمواقع الحيوية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها
محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها 

في مشهد يعكس التفاعل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين، حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الالتقاء بعدد من الأهالي عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والتف حوله العديد من المواطنين لعرض مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمرافق، بجانب بعض الحالات الإنسانية والمقترحات التي تقدم بها الأهالي لتحسين مستوى الخدمات العامة.

واستمع المحافظ باهتمام إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، وحرص على السماح لهم بالحديث وتسجيل ملاحظاتهم، موجها مكتبه التنفيذي بأخذ بياناتهم ومتابعتها، مع تكليف المعنيين من التنفيذيين المتواجدين بسرعة دراسة المطالب والعمل على توفير الحلول المناسبة والبدائل الممكنة وفق اللوائح والقوانين، مؤكداً على ضرورة تلبية الاحتياجات العاجلة والتواصل مع مقدمي الشكاوى بصفة مستمرة حتى يتم حلها.

محافظ بني سويف يتفقد بدء تشغيل مجمع المواقف بخطي ناصر والواسطى
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بدء التشغيل التجريبي الجزئي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، حيث البداية بخطي ناصر والواسطى، وذلك عقب إغلاق موقف “النجدة” القديم بالكامل، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة: السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم السكرتير العام، الأستاذ أحمد الدسوقي مدير مكتب المحافظ، العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، المقدم مصطفى أبو طالب مدير مباحث المرور، المهندس طارق حسن علي مدير إدارة المواقف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس أحمد عراقي رئيس فرع هيئة الطرق والكباري ببني سويف، الأستاذ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد طه من المكتب الفني بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

جامعة طنطا

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عبد المنعم

بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقى

أشرف عبد الباقي: ابنتي زينة اختارت الإخراج عن قناعة

مها الصغير

منى الشاذلي توجه رسالة لعدد من الفنانين العالميين بعد واقعة مها الصغير

قاون الأحوال الشخصية

نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملة

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تغييرات مفاجئة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الثور حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تحرك بخطوات ثابتة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

نشرة المرأة والمنوعات| فنانات تألقن بملابس البحر.. حظك اليوم السبت 12 يوليو .. فوائد بذرة الكتان الصحية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

برج العذراء حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تضيف لمسة عاطفية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد