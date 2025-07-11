محافظ بني سويف: استغلال موقع النجدة القديم في مشروعات أو خدمات جديدة



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، موقع موقف “النجدة” القديم بمدينة بني سويف، عقب الانتهاء من نقل جميع أنشطته بالكامل إلى مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية وتخفيف الزحام المروري بالشوارع الرئيسية.

وخلال جولته بالموقع، بحث المحافظ مع التنفيذيين المختصين عددًا من المقترحات لاستغلال الموقع المتميز لموقف “النجدة” القديم في مشروعات أو خدمات تخدم أهالي المدينة، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع الأصول والمواقع الحيوية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته: السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، الأستاذ أحمد الدسوقي مدير مكتب المحافظ، العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، المقدم مصطفى أبو طالب مدير مباحث المرور، المهندس طارق حسن علي مدير إدارة المواقف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس أحمد عراقي رئيس فرع هيئة الطرق والكباري ببني سويف، علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد طه من المكتب الفني بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.