أخبار بني سويف| غلق أكاديمية تمريض بدون ترخيص.. ومتابعة العمل بموقف المراكز الجديد

نائب محافظ بني سويف يتفقد انتظام وسير العمل بموقف المراكز

تفقد بلال حبش نائب المحافظ، مجمع المواقف الجديد، بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة سير العمل بموقف المراكز " الواسطى وناصر" بعد نقله من موقعه القديم بمنطقة النجدة إلى المجمع.

وبدأ العمل بالموقف صباح يوم الجمعة الماضي، من خلال تشغيل تجريبي جزئي ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن نائب المحافظ على انتظام وسير العمل بالموقف ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي تم تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم، وذلك في ضوء حزمة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، وشملت مد خطوط سير سيارات السرفيس (1و3) ، و بالتوزاي مع استحداث ثلاثة خطوط جديدة بأرقام (14 و15 و16)

غلق أكاديمية تمريض بدون ترخيص.. ومحاضر لمخالفات في بني سويف

بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة للجنة حماية المستهلك، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك،استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة والأكاديميات المهنية بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية والتراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، ، حيث تم ضبط أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص وتحرر محضر غلق بسبب تدريس محتوى علمي واستخدام أجهزة تدريب واستخراج شهادات بالمخالفة للقانون ، بجانب المرور على المخابز البلدية ومحلات تصنيع اللحوم ، أسفرت عن تحرير محاضر شملت : توقف عن مزاولة النشاط ، نقص وزن الرغيف ، وجود شهادة صحية منتهية ، منتجات ومخلفات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن هياكل وبسطرمة منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى قيام فرع حماية المستهلك بتحرير 4 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

استلام 282 ألفا و223 طنا من الأقماح المحلية بمواقع التخزين في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية،حيث وصل إجمالي الكميات التي تم توريدها "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم "إلى 282 ألف و223 طن بمواقع التخزين والاستلام

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير اللجنة المشرفة على منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي للموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ،حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة