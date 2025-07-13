نائب محافظ بني سويف يتفقد انتظام وسير العمل بموقف المراكز

تفقد بلال حبش نائب المحافظ، مجمع المواقف الجديد ، بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة سير العمل بموقف المراكز " الواسطى وناصر" بعد نقله من موقعه القديم بمنطقة النجدة إلى المجمع.

وبدأ العمل بالموقف صباح يوم الجمعة الماضي، من خلال تشغيل تجريبي جزئي ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن نائب المحافظ على انتظام وسير العمل بالموقف ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي تم تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة ، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم، وذلك في ضوء حزمة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، وشملت مد خطوط سير سيارات السرفيس (1و3) ، و بالتوزاي مع استحداث ثلاثة خطوط جديدة بأرقام (14 و15 و16)

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وحرص نائب المحافظ على لقاء عدد من المواطنين "من الركاب والسائقين"، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للجميع وتحقيق الاستدامة في الأداء ، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تتم في إطار استكمال خطة شاملة لإعادة تنظيم خطوط السير الداخلية بمدينة بني سويف،ومواكبة التغيرات الجديدة الناتجة عن بدء التشغيل التجريبي للمجمع ، وذلك بالتنسيق مع المرور والمواقف بما يسهم في تحسين حركة انتقال الركاب من وإلى المجمع بشكل منظم وسلس.