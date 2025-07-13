رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادة الثانوية

تابع الدكتور أحمد السيد مكى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك بمقرات مراكز التصحيح للمواد: “ الشرعية، والعربية، والثقافية”،يرافقه سعيد محمد فرغلي، موفد قطاع المعاهد بمركز تصحيح اللغة العربية، وحسام الشافعي، موفد قطاع المعاهد، بمركز تصحيح المواد الثقافية،ووحيد محمد فريد، موفد قطاع المعاهد، بمركز تصحيح المواد الشرعية،والدكتور يحيى مجاهد، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ورؤساء ومساعدى مراكز التصحيح.

أكد مكى على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات، وتحرى أقصى درجات العدالة والدقة.

كما أعرب عن سعادته بجوده التأمين والتنظيم والانضباط الملحوظ داخل مقرات التصحيح، مؤكداً فضيلة الدكتور مكى، على الجهود المبذولة من قيادات الأزهر الشريف لضمان سير أعمال التصحيح فى أجواء من الشفافية والنزاهة والطمأنينة متمنيا من الله التوفيق والسداد لجميع القائمين عليها.