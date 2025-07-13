قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة 4 أشقاء بالمنيا.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائي
الأولى على التعليم الزراعي.. هاجر طارق: كنت بذاكر 5 ساعات وسألتحق بكلية الزراعة
عروس الدلتا تتصدر.. ثلاث من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية من الغربية
بـ حبل الغسيل.. التحريات تكشف لغز وفاة شاب في المرج
مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي
وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض
دعاء واظب عليه سيدنا النبي بعد الصلاة.. تنال خير الدنيا والآخرة
عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما
70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان
حالتا وفاة و5 مصابين في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية| صور
تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: استمرار الإزالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 26 لإزالة التعديات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

وتبين من تقرير إدارة أملاك الدولة، أن إجمالي ماتم إزالته منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 5 يوليو الجاري وحتى 9من نفس الشهر ، وصل إلى 348 حالة بواقع (112حالة أملاك دولة + 236 حالة تعد على أراض زراعية خاصة)وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

وأشار المحافظ إلى تكليفاته بإزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى،واتخاذما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،وبدأت بالمرحلة الأولى  في الفترة من  10 إلى 30 مايو الماضي ،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الفائت ، وتختتم بالمرحلة الثالثة "الحالية"و التي بدأت السبت الماضي 5  يوليو وتختتم  25 من الشهر ذاته

بني سويف الفشن ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

سنترال رمسيس

أحمال الكهرباء وزيادة درجات الحرارة.. خبير يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

حملة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوعية السائقين لمنع تعاطي المخدرات.. تفاصيل

إلهام أبو الفتح

ما بعد ماراثون الثانوية.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

بالصور

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

فيديو

إليسا

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد