قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة تبادلية كبرى بين النصر السعودي وميلان الإيطالي
بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يمنعها من تخصيب اليورانيوم
وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي ويؤسس آخر للثلاجات
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل
خلافات بين روسيا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم.. وبوتين يميل للموقف الأمريكي
قمة الأهلي والزمالك وبيراميدز تقترب.. من يستضيف السوبر المصري؟
مفتي الجمهورية ناعيا رفعت العوضي: أحد أبرز رجالات الاقتصاد الإسلامي
وزير الطيران يبحث مع نظيره السيراليوني التعاون بمختلف مجالات القطاع
مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد وسام أبو علي
3 قرارات حاسمة من فيريرا لإعداد الزمالك للموسم الجديد
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
عمرو أديب متفائل بشأن فريق الزمالك هذا الموسم .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. 80 زيارة ميدانية لقرى الواسطى وفحص 80 شكوى

حملة ببني سويف
حملة ببني سويف

نفذت لجنة شؤون القرى بمركز ومدينة الواسطى 80 جولة ميدانية شاملة خلال الفترة الماضية، شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية، لمتابعة الموقف الخدمي والتنفيذي بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

في إطار توجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة، وبتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

تضمن التقرير أن اللجنة _ التي شكلها المحافظ برئاسة محمد جبر معاون المحافظة_ نفذت 80 جولة ميدانية خلال الفتر من يناير حتى يونيو 2025، بقرى وتوابع الميمون، قمن العروس، إطواب، ميدوم، انفسط، وأبوصير، حيث تم تفقد عدد من الوحدات الخدمية مثل (الوحدات القروية، البيطرية، الصحية، الاجتماعية، التموين، والجمعيات الزراعية)، بجانب متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات، ورصد حالة البنية التحتية والمرافق والخدمات بالقرى.

وأسفرت الجولات عن تحرير 384 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت 65 محضر إشغال طريق، و107 محضر بيئة، بالإضافة إلى 132 محضر تعدٍّ على الأراضي الزراعية، و80 محضر بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك في إطار فرض الانضباط والتصدي للمخالفات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.

كما تضمنت الجولات فحص 80 شكوى من المواطنين تتعلق بقطاعات خدمية متعددة، وتم إعداد تقارير تفصيلية بها لدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار الحرص على تحسين مستوى المعيشة والاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين.

بني سويف الفشن الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

احتقالية بحضور تامر حسنى

محمد السعدني: هناك فجوة في إدارة بعض المساحات التجارية

المتحف القومي للحضارة المصرية

فعالية ثقافية بالمتحف القومي للحضارة لتعزيز الوعى الأثري لجميع الفئات

وزير الكهرباء

عصمت: قطاع الكهرباء يمتلك قدرات توليد غير مسبوقة وبنية تحتية ضخمة

بالصور

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد