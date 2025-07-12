بني سويف.. 80 زيارة ميدانية لقرى الواسطى وفحص 80 شكوى

نفذت لجنة شؤون القرى بمركز ومدينة الواسطى 80 جولة ميدانية شاملة خلال الفترة الماضية، شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية، لمتابعة الموقف الخدمي والتنفيذي بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

في إطار توجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة، وبتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

تضمن التقرير أن اللجنة _ التي شكلها المحافظ برئاسة محمد جبر معاون المحافظة_ نفذت 80 جولة ميدانية خلال الفتر من يناير حتى يونيو 2025، بقرى وتوابع الميمون، قمن العروس، إطواب، ميدوم، انفسط، وأبوصير، حيث تم تفقد عدد من الوحدات الخدمية مثل (الوحدات القروية، البيطرية، الصحية، الاجتماعية، التموين، والجمعيات الزراعية)، بجانب متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات، ورصد حالة البنية التحتية والمرافق والخدمات بالقرى.

وأسفرت الجولات عن تحرير 384 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت 65 محضر إشغال طريق، و107 محضر بيئة، بالإضافة إلى 132 محضر تعدٍّ على الأراضي الزراعية، و80 محضر بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك في إطار فرض الانضباط والتصدي للمخالفات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.

كما تضمنت الجولات فحص 80 شكوى من المواطنين تتعلق بقطاعات خدمية متعددة، وتم إعداد تقارير تفصيلية بها لدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار الحرص على تحسين مستوى المعيشة والاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين.