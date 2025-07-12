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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيه بكسر فى قدمها أثناء قضائها العطلة فى الساحل الشمالي. 

وعلقت غادة عبد الرازق على الفيديو قائلة : “يوميات غادة عبد الرازق في الساحل أول أسبوع.. ربنا يستر على بقية الشهر”. 

غادة عبد الرازق ترد على اتهامها بالنصب 

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق، قد اصدرت بيانًا صحفيًا للرد على اتهامها بالنصب من قبل شركة فرنسية.

جاء  البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام كالاتي: «تهيب الفنانة غادة عبد الرازق بكافة الصحفيين المحترمين في تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية».

و أضافت: «وهي مجرد إدعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال إناس مغرضة راغبة في الشهرة وكذلك تشويه صورتها أمام جمهورها الذي تجله وتقدره وتحترمه وإزاء الأخبار المتواترة التي من شأنها الإضرار بها كفنانة مصرية لها قيمتها».

واستكملت غادة عبدالرازق: «وحرصًا منها على مساحة الود والإحترام لكافة الصحفيين لذلك.. نرجو عدم نشر أخبار تشير إلى الفنانة دون دليل عليها وإلا سوف نضطر لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها».

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