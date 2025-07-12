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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إن شاء الله تظبط.. أحمد فهمي يكشف عن إمكانية زواج للمرة الرابعة

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد فهمي، عن مدى إمكانية زواجه مرة أخرى، حيث أن تزواج 3 مرات وكان آخرها هنا الزاهد والتي وقع الطلاق بينهما في أواخر عام 2023، بعد زواج دام 4 سنوات وتعتبر هذه أطول زيجة في حياة فهمي.

وأضاف أحمد فهمي، في تصريحات تليفزيونية: أنا بشوف الأمور دي أي حد هيرد يقول آه أو لأ بيبقى كذاب، في الآخر كلنا بندور على الاستقرار وبندور نلاقي الشريك الحقيقي اللي يعرف يكمل، هي كلها محاولات وإن شاء الله تظبط في مرة وأتمنى.

حقيقة عودة أحمد فهمي وهنا الزاهد 

وكان اثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، حول حقيقة عودة الفنان أحمد فهمي، لـ طليقته الفنانة هنا الزاهد، وذلك بعدما نشر فهمي فيديو من فيلم مستر إكس والذي قدم بطولته برفقة هنا الزاهد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلّق عليه قائلًا: لو ده هيثبتلك إني... مفاجأة، مش كده؟.

أحمد فهمي

وعلى جانب آخر، يعرض حاليًا للفنان أحمد فهمي، فيلم أحمد وأحمد، الذي يتعاون خلاله مع الفنان أحمد السقا، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وتصدر شباك التذاكر منذ طرحه، ويشاركهم في بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، رشدي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف منهم طارق لطفي وأوس وأوس، وغيرهم من النجوم.

فيلم أحمد وأحمد 

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته الكبيرة بمشاركته للنجم أحمد السقا في بطولة فيلم "أحمد وأحمد"، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد نقلة كبيرة في مشواره الفني، وشرفًا مهنيًا له، قبل أن يكون نجاحًا جماهيريًا.

وقال أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن أحمد السقا دائمًا في حالة "هيبرة"، وهو ما انعكس على الكوميديا العالية في الفيلم، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال جاءت إيجابية جدًا منذ بدء العرض، وأن الحجوزات كثيرة، ما يعكس إقبال الجمهور على العمل.

وأضاف: "أكبر نجاح بالنسبة لي إن العمل يجمعني بالفنان أحمد السقا، لأننا شخصيات صعبة، وإننا نشتغل مع بعض في فيلم ده في حد ذاته إنجاز"، مشددًا على أن أحمد السقا من أهم النجوم الذين أحدثوا نقلات حقيقية في السينما، وله بصمات مؤثرة في تاريخ الفن المصري.

وتابع: "علاقتي بأحمد السقا في الفيلم مش متمثلة، إحنا في الحقيقة كده، ودائمًا ما بنظهر مع بعض كضيوف شرف، لكن دي أول مرة نشارك معًا في فيلم كامل، وكان العمل بينا سهل بسبب العلاقة القوية اللي بينا من زمان، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم الكبير لنجاح الفيلم، والفيلم إضافة حقيقية لي، والتشرف بالوقوف أمام نجم كبير زي أحمد السقا في عمل كامل شيء مهم جدًا في مسيرتي الفنية".

أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي هنا الزاهد أحمد فهمي وهنا الزاهد أعمال أحمد فهمي

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