قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف: نحذر أمريكا وحلفائها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية
تعويض 100%.. الفلاحين تكشف أهم مزايا التأمين علي الماشية
حقيقة وجود متحور خطير من فيروس كورونا في مصر
عبد الصمد ماهر: عوائد السياحة العلاجية بمصر ارتفعت لـ 11مليار جنيه سنويا
الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الإستوائية للمشاركة باجتماع القمة التنسيقى للاتحاد الأفريقى
هل تجوز صلاة الرجل بـالفانلة الحمالات بسبب الحر؟.. الإفتاء تجيب
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات
بسبب أغاني الزمالك.. تامر مصطفى يكشف كواليس معاقبته لهدف الأهلي المنتظر
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
نشرة المرأة والمنوعات| نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار.. أضرار السمنة كارثية.. حظك اليوم السبت 12 يوليو
أخبار العالم | حرائق ضخمة في ريف اللاذقية بسوريا.. وإسرائيل تعلن اغتيال 6 من قادة كوماندوز حماس البحري في غزة
سر قراءة سورة الواقعة 7مرات .. هل تجلب الأرزاق خلال 14يوما؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة مظهر أبو النجا مع الآذان قبل وفاته

الفنان الراحل مظهر أبو النجا
الفنان الراحل مظهر أبو النجا
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1941، ورحل عن عالمنا في 1 مايو عام 2017، عن عمر يناهز الـ 76 عاما.

مظهر أبو النجا، أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم أدوار مميزة فى السينما واشتهر بخفة الدم ولعل من أشهر افيهاته “يا حلاوة”.

حياة مظهر أبو النجا

ولد مظهر أبو النجا في محافظة الدقهلية في قرية "كفر أبو فودة" مركز شربين في 12 يوليو 1940 ومنذ ولادته وهو يعلم أن مصيره هو الفن والتمثيل مشواره مع الفن.

بدأ مظهر أبو النجا، بالغناء للمطرب الراحل فريد الأطرش أمام الجماهير فوق سطح منزله في الإسكندرية، وذلك لأنه كان يحبه جدا، لدرجة أنه كان يصفف شعره على طريقته، ولكنها كانت بداية غير موفقة بالمرة له، فأثناء غنائه أمام ألف شخص، قام الموسيقيين في الحفل بإلقاء آلاتهم، وفوجئ بمنظم الحفل وهو يقول له أمام الجمهور: "إنت إيه اللي بتعمله ده؟" أنت لا شكل ولا صوت ولا ودن ولا حاجة خالص، مين خلاك تغني؟" ثم سمع ناس تخبره بأن صوته مزعج لتكون هذه هي أول وآخر مرة يخوض فيها تجربة الغناء ويصاب باكتئاب لمدة ثلاث سنوات.

مشوار مظهر أبو النجا

كانت انطلاقة مظهر أبو النجا على شاشة السينما من خلال المخرج محمود فريد، الذي اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدّم لمعهد أمناء الشرطة في أحداث فيلم "شياطين للأبد"، من إنتاج 1974، وهو من بطولة عادل إمام، وناهد شريف، وصفاء أبو السعود، وأثناء التصوير، جاء كاتب الفيلم بهجت قمر لمظهر أبو النجا لكي يخيّره بين أربع جمل لكي يختار منها لكي يرددها في الفيلم، من أجل أن ينال شهرته من خلالها، وهي "يا لهوي" و"يا خرابي" و"يا خراشي" و"يا حلاوة"، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 مرة في الفيلم، وتحدث نجاحا مدويا وغير متوقع على الإطلاق! ولم يكن يدري مظهر أبو النجا أن جملة "يا حلاوة!" هي السبب وراء تعاقده على بطولة ثلاثة أفلام من بعدها، وأن تظل محفورة في ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور.

وفاة مظهر أبو النجا

رحل مظهر أبو النجا، عن عالمنا عن عمر يناهز ال75 عامًا بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.

وقبل وفاته بأيام، تداول رواد التواصل الاجتماعي صور نادرة للفنان الراحل مظهر أبو النجا حيث ظهر فيها وعلامات المرض ظاهرة عليه وهو يؤذن للصلاة في احد المساجد القريبة لمنزله وعلق عليها محبوه من جمهوره "انه كان يحرص علي الآذان خاصة في أواخر أيامه".

ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا الفنان الراحل مظهر أبو النجا مظهر أبو النجا الفنان مظهر أبو النجا أعمال مظهر أبو النجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

حريق مصر الجديدة

السيطرة على حريق أسفل عقار بمنطقة مصر الجديدة .. شاهد

مصطفى بكري

بكري: المشير طنطاوي كشف مؤامرات تحدث الآن .. ومصر قلب الخرشوفة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا.. إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

محكمة

هي اللي عرّفت البوليس عليهم| التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في سرقة أجنبي بالتجمع

طقس الأيام المقبلة

طقس الأيام المقبلة.. رياح وأتربة ورطوبة ودرجات حرارة 47 في هذه المناطق

تكافل وكرامة

إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد

ترشيحاتنا

الإفتاء

أمين الإفتاء: "يحكم ما يريد بعزته كأننا صلينا ألف ركعة" لم ترد في كتب السنن

الإفتاء

الإفتاء تطلق قافلتها الدعوية الثانية لـ شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف

الصلاة مع سماع الأذان

أمين الإفتاء: يجوز الصلاة مع الأذان ولكن يفضل الاقتداء بسنة النبي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار.. أضرار السمنة كارثية.. حظك اليوم السبت 12 يوليو

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بعد الحكم على نجله .. محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار يستحق الانتباه؟.. استشارى يجيب

لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟

فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون.. وصفة بطعم لا يُقاوم

طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة
طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة
طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة

فيديو

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

سلوى عثمان

تحمل أسمها.. سلوى عثمان تشارك الرابر كوك قي أغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد