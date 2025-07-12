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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم التسعينات في مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي.. صور

محمد فؤاد
محمد فؤاد
ميرنا محمود   -  
تصوير محمد زاهر

شارك النجم محمد فؤاد مع نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق  في حفل غنائي في مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي

وكان المسرح الروماني قد افتُتح بمارينا العلمين، بحضور مئات من المواطنين، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، أبرزهم المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

جدير بالذكر، أن حميد الشاعري تعاقد مؤخرا مع روتانا على عدة أعمال موسيقية، وطرح أغنيته الجديدة "ده بجد!"، التي حصدت الكثير من المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ومن المنتظر طرح الكليب الذي يقدمه حميد لأول مره بالذكاء الاصطناعي ai.

ويعيش حميد الشاعري حالة من النشاط الفني المكثف خلال هذه المرحلة، حيث يسجل مجموعة من الأغنيات الجديدة، كما انتهى من تسجيل أغنية بأحد الأفلام سيعلن عن تفاصيلها قريبا.


محمد فؤاد حفل التسيعينات حميد الشاعري

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