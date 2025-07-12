في قمة ضعفي.. ابنة الفنان أحمد راتب تستعيد وصايا والدها بكلمات مؤثرة

عبّرت لمياء راتب، ابنة الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، عن اشتياقها لوالدها بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، حيث كشفت عن حجم الحزن والفراغ الذي تركه رحيله في حياتها.

وقالت لمياء راتب: "وأنا منذ غيابك فريسة لخراب لا ينقطع.. وكأنما تقول لي الدنيا: أنتِ الآن في قمة ضعفك، لا سند ولا ملاذ ولا وطن يحتويكي".

وأضافت: “ولكنّي في لحظات الضعف الكبرى أراك ماثلًا أمامي، محاربًا، تحمل درعًا قديماً اعتدتُ الاختباء وراءه في صغري، فترسل لي عوناً، وتحثني على المثابرة، على إتمام عهدنا، والبحث عن كنزك الدفين بداخلي”.

تابعت: “وتصرخ: لا تستسلمي، وينقشع طيفك وأنت ترسم لي طريقاً جديداً بعصا من أفنان الجنة”.