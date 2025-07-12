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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مى فاروق تحيي حفلا غنائيا فى مهرجان قرطاج.. 16 أغسطس

مي فاروق
مي فاروق

تحيي الفنانة مي فاروق ، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج ، حيث من المقرر أن تقام فى 16 أغسطس المقبل. 

وتشدو مي فاروق ، بعدد من الأغاني المهمة خلال الحفل منها الحديث والقديم. 

مى فاروق تحتفل بابنتها 

من ناحية أخرى، تصدرت الفنانة مى فاروق، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن احتفلت بتخرج ابنتها زينة من المرحلة الثانوية ، معبرة عن سعادتها بها بشكل كبير ومتمنية لها السعادة فى حياتها القادمة.

ونشرت مى فاروق ، عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام،  وكتبت معلقة: “يمكن يكون ده من أحلى أيام عمري، وكمان أحلى لحظة فيه... كنت مستنيا اليوم ده من أول يوم مدرسة لزينة.. ومعاكم يا أهلي وحبايبي، لازم أشارككم الفرحة”.

 واستكملت مى فاروق، معلقة: "زينه كبرت وفرحت قلبي واتخرجت من المدرسه وبقت عروسه في الجامعه خلاص انا مش عارفه اوصف قوي الشعور بس أنا نجحت أنا اللي نجحت كبرت وربيت وفرحت بأكبر واهم إنجاز 

زينه لازم اقولك قدام الدنيا أنا فخوره انك بنتي وحبيبتي  فخوره بنجاحك رغم كل حاجه واي حاجه ممكن تكون عدت علينا  ومتشرفه انك انتي ومالك ولادي".

احدث اغاني مى فاروق

من جهة أخرى، طرحت الفنانة مي فاروق خلال الأيام الماضية احدث اغانيها بعنوان بنات الخلق.

وعادت الفنانة مي فاروق لاستكمال طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخي" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى الآن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.. أغنية "اللى شافنا"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخي"، وكانت بعنوان "باركوا"، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما.

والأغنية الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات.

والأغنية الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

والأغنية الرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف

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