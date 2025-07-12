رضوى الشربيني تشيد بموقف منى الشاذلي بعد واقعة مها الصغير

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لمنى الشاذلي بعد حديثها عن واقعة سرقة مها الصغير لوحات فنية لفنانين أجانب.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على انستجرام: “أنا مش بحبك من شوية إعلامية بتقدم محتوى هادف مش بتعمل شو وخلاص عشان تعمل مشاهدات على حساب الضيوف”.

وتابعت: “لما تكون إعلامية كبيرة ومحترفة ومهنية بس إنسانة راقية، هو دا الإعلام لكي كل التقدير والحب والاحترام”.

ستوري رضوى الشربيني

وقالت الإعلامية منى الشاذلي، إن حلقتها مع الإعلامية مها الصغير التي أثارت جدلًا بسبب نسْبها لوحة فنية لنفسها وتبين لاحقًا أنها لفنانة دنماركية، صُوِّرت قبل شهر.

وأضافت، خلال برنامجها «معكم» عبر شاشة «on»، أن صفحة البرنامج نشرت الصورة في نفس يوم الحلقة، منسوبة لصاحبتها الحقيقية، وهي الفنانة الدنماركية ليسا لوك نيلسون، وهو ما يمثل حقها الأدبي.

وأشارت الشاذلي، إلى أن البرنامج نشر أيضًا اللوحات الأخرى للفنانين الآخرين، وتحديدًا الفنانة الألمانية والفنان الفرنسي، في قناعة وواجب وضرورة مهنية.

ونوهت الشاذلي بأن البرنامج أرسل رسائل تفصيلية وتواصل مع هؤلاء الفنانين، مؤكدة أن الرسائل في مجملها تناولت شرحًا لكل ما جرى في الحلقة وتحضيراتها.

وأوضحت الشاذلي أن البرنامج حرص على توضيح الصورة للفنانة الدنماركية فيما يخص عدم التواصل معها، وقالت إن وسط آلاف الرسائل التي ترد إلى البرنامج، وصلت رسالة ليسا وقد «تاهت بينها»، وفق تعبيرها.