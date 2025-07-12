منى الشاذلي تكشف حقيقة سرقة إحدى الضيوف لوحة فنانة دنماركية

علقت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديم برنامجها «معكم منى الشاذلي» على واقعة سرقة اللوحات، قائلة: «دلوقتي خلينا نعتبر المقدمة دي وكأنها مقدمة أو مجلس تحقيق للبرنامج زي ما بيحصل في الجرائد».

سرقة لوحة الفنانة

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي أنه يوم الأحد الماضي تفاجئ الجميع بأن هناك فنانة دنماركية قالت إن في إحدى ضيفات البرنامج عرضت لوحة وأشارت ونسبت اللوحة لنفسها، موضحة أن تلك الحلقة حدثت منذ أكثر من شهر وكان بها أكثر من 9 ضيوف مجتمعين، وكلا منهم كان في شبكة وقناة تليفزيونية مختلفة.

وأوضحت أنه خلال فقرة بسيطة تحدث الضيوف عن هواياتهم، وتحدثت إحدى الضيفات عن هوايتها للرسم، وسلمت تلك اللوحات على أنها لوحاتها.

وأكدت على أنه في نفس اليوم وعقب التأكد من صاحب اللوحة، نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج منشورا يعطي الحق لأصحابه، مشددة على أن ذلك هو الحق الأدبي.