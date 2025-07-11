أول رد من منى الشاذلي على واقعة سرقة لوحات عالمية

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن حلقتها مع الإعلامية مها الصغير التي أثارت جدلًا بسبب نسْبها لوحة فنية لنفسها وتبين لاحقًا أنها لفنانة دنماركية، صُوِّرت قبل شهر.

وأضافت، خلال برنامجها «معكم» عبر شاشة «on»، أن صفحة البرنامج نشرت الصورة في نفس يوم الحلقة، منسوبة لصاحبتها الحقيقية، وهي الفنانة الدنماركية ليسا لوك نيلسون، وهو ما يمثل حقها الأدبي.

وأشارت الشاذلي، إلى أن البرنامج نشر أيضًا اللوحات الأخرى للفنانين الآخرين، وتحديدًا الفنانة الألمانية والفنان الفرنسي، في قناعة وواجب وضرورة مهنية.

ونوهت الشاذلي بأن البرنامج أرسل رسائل تفصيلية وتواصل مع هؤلاء الفنانين، مؤكدة أن الرسائل في مجملها تناولت شرحًا لكل ما جرى في الحلقة وتحضيراتها.

وأوضحت الشاذلي أن البرنامج حرص على توضيح الصورة للفنانة الدنماركية فيما يخص عدم التواصل معها، وقالت إن وسط آلاف الرسائل التي ترد إلى البرنامج، وصلت رسالة ليسا وقد «تاهت بينها»، وفق تعبيرها.