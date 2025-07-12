أخبار التوك شو| منى الشاذلي تعلق على سرقة لوحات عالمية .. خبير: مشروع الضبعة النووي يقود ثورة صناعية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة إن العديد من أعماله الفنية تعرضت للسرقة والتزوير، موضحًا أن هذا النوع من التعدي يبدأ بمجرد أن يكتسب العمل الفني قيمة مادية حقيقية.

أول رد من منى الشاذلي على واقعة سرقة لوحات عالمية

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن حلقتها مع الإعلامية مها الصغير التي أثارت جدلًا بسبب نسْبها لوحة فنية لنفسها وتبين لاحقًا أنها لفنانة دنماركية، صُوِّرت قبل شهر.

تشمل 3 برامج.. أحمد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل محطة الضبعة النووية

قال الدكتور أحمد عبد الحفيظ الخبير في الأمان النووي، إن الحديث عن البرنامج النووي؛ هو موضوع في غاية الحساسية، بداية من استخدام الطاقة النووية بصفة مطلقة، والبرنامج النووي المصري الطموح لإحداث تنمية، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وكانت بدايته وانطلاقه في مقدمات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فمصر كانت تتبنى هذا الاتجاه، ولكن نظرا للحروب التي خاضتها الدولة والاقتصاد، تأجَّل هذا الملف.



نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملة

تطرق الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية إلى ما وصفه بـ"ماراثون الطلاق"، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم البحث عن تصريح زواج جديد من الكنيسة، وهي عملية قال إنها مليئة بالتعقيدات.

عبد العزيز مخيون يكشف عن مواقف نادرة جمعته بسعاد حسني ومحمد عبد الوهاب

شارك الفنان عبد العزيز مخيون في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، وفتح قلبه للحديث عن مواقف نادرة جمعته بكل من الفنانة الراحلة سعاد حسني، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

برلماني عن قانون الحوال الشخصية: لدينا لوائح منذ عام 1904 لم تتغير

قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب إنه لابد من الاعتراف بوجود إشكالية كبيرة في ملف الأحوال الشخصية، والتي تهم كل بيت مسيحي في مصر.

مافيا الشهادات المزورة.. كيف نحمي مستقبل أولادنا من كيانات التعليم الوهمية؟

حذر الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم، من انتشار ظاهرة بيع الشهادات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض الدول الخارج مصر تستغل ثغرات قانونية للترويج لما يُسمى بأنشطة علمية وهمية وشهادات غير معتمدة.

شهادة أقوى من توثيق العقد.. حسام موافي يكشف صدمة عن الزواج العرفي

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة دعم وتحذير لأحد المشاهدين بعد أن شارك قصة خطيبته التي تركته فجأة وهربت للزواج عرفيًا من شخص آخر، مؤكدًا أن هذا الانفصال قد يكون "معجزة من الله" لحمايته من حياة زوجية فاشلة.

مشروع مصر النووي يقود ثورة صناعية تكنولوجية.. خبير يكشف التفاصيل

أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، الخبير في الأمان النووي، أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، لافتا إلى أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة.

يا ويل اللي يقرب منها.. مصطفى بكري: مصر أرض السلام وستظل صامدة

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن هناك محاولات لتفكيك الاصطفاف الوطني وتشويه صورة القيادة، عبر سيل من الأكاذيب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استغلال الأزمات الاقتصادية لتأليب الناس على النظام.