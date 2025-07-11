عبد العزيز مخيون: تعاملت مع الفن هاوي .. والصحراء والبحر سر غيابي عن الأضواء

أوضح الفنان عبد العزيز مخيون خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، أنه لم يتعامل مع التمثيل كمهنة احترافية بقدر ما رآه هواية يمارسها وقال:"اتعاملت مع الفن كهواية، ومطبقتش قواعد الاحتراف... وده ضيّع عليا فرص كتير."

الصحراء والبحر.. هروب من زحام القاهرة

وكشف مخيون أن ارتباطه العميق بالطبيعة كان أحد أسباب غيابه عن الوسط الفني لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنه كان يهرب من ضجيج المدينة نحو البحر أو الصحراء، حيث يقضي أوقاتًا طويلة في التأمل والاسترخاء.

وتابع:“ناس كتير كانت بتدور عليا، بس مش بيلاقوني... كنت بروح الصحراء أو البحر.”

وأضاف أنه يمارس هواية الصيد في البحر، ويقوم بالكتابة والتدوين أثناء إقامته في معسكرات صغيرة يصنعها بنفسه، ويعتبر ذلك وسيلة للتواصل مع الذات والطبيعة.

وأكمل: بمارس هواية الصيد وبكتب هناك ... البحر والصحراء بيساعدوا الإنسان يتعرف على الطبيعة ويتعرف على نفسه."