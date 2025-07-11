ياسمين عز للسيدات: الشراب بيتلبس مرة واحدة.. وقصتك بتلزق يا شيماء اغسلي شعرك

نصحت الإعلامية ياسمين عز الفتيات بالنظافة الشخصية والعناية بالمظهر العام ،قائلة :"الشراب بيتلبس مرة واحدة ويتغسل.

وتابعت عز خلال برنامجها على قناة MBC مصر رجلك جزء لا يتجزأ من جسمك ولو طرحتك خرجتي بيها، لازم ترجعي تغسليها،قصتك بتلزق يا شيماء، وكل اللي حواليكي بيشمّوا ويسكتوا

وأكملت ياسمين عز ولو المناكير مقشّر، يتمسح، متخرجيش بيه، مفيش حاجة اسمها أغسل القصة بس كيس المخدة لازم يتغير عشان ميتطلعش ليكي بقوقة.

وأردفت:أوضتك المركبة لازم تبقى نظيفة، مينفعش تخرجي بتلمعي وانتي أوضتك يعيش فيها الجراد"

ياسمين عز تستضيف الفنان عبد العزيز مخيون في حلقة جديدة من برنامجها

وتستضيف ياسمين عز، الفنان القدير عبد العزيز مخيون في حلقة خاصة من برنامجها، تُعرض اليوم، وذلك في إطار سلسلة الحلقات التي تسلط الضوء على أبرز رموز الفن والثقافة في مصر.

ومن المقرر أن يتناول الفنان عبد العزيز مخيون،مشواره الفني الطويل، وأبرز محطات حياته المهنية والشخصية، إضافة إلى رأيه في أوضاع الفن والدراما الحالية.

ويعتبر عبد العزيز مخيون من أبرز الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة قوية في المسرح والتلفزيون والسينما