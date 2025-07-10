قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يكشف التفاصيل المالية الكاملة لصفقة ضم الأهلي لياسين مرعي
وزارة السياحة والآثار توضح ملابسات الحريق المحدود بفندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة
صدى البلد يكشف تفاصيل أزمة عبدالقادر والأهلي
حكومة الاحتلال توافق على الانسحاب من ممر موراج
مصطفى بكري: مصر بها 4 شركات اتصالات.. وتحميل الأزمة على جهة واحدة أمر غير دقيق
مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي
الأوقاف: زيارة وفد من أئمة أوروبيين لـ إسرائيل خروج واضح عن السياق الأخلاقي
لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
الحالات التي يباح فيها للمصلي قطع الصلاة .. الإفتاء توضح
الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس
وزير النقل: مليون سائح كروز سنويًا هدف الموانئ المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز للرجالة: لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة

ياسمين عز
ياسمين عز
علي مكي

وجهت  الإعلامية ياسمين عز رسالة للرجالة تزامنا مع انقطاع الإتصالات بعد حادث سنترال رمسيس قائلا : لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة .


وأضاف عز خلال تقديمها لبرنامج كلام الناس على قناة MBC مصر أن الستات مساكين مش هتعرف ترد وإنت الله أعلم بتعمل إيه وكنت بتريح دماغك ولكن هنعرف فيما بعد انت كنت فين .

قال المهندس  محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات أنه تم التعامل على الفور بعد حادث سنترال رمسيس وتفعيل الخطة البديلة والتعامل بعودة الخدمة سريعا .

https://www.facebook.com/share/v/16w9Xb73Uw/?mibextid=D5vuiz

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر أن مصر لديها أكثر من 100 مليون مواطن يستخدمون خدمات الاتصالات منها المحمول والإنترنت مؤكدا أننا تمتلك توزيع الخدمات على سنترالات عديدة في جميع محافظات مصر.

وتابع إبراهيم قائلا إنه سيتم تعويض كافة المستخدمين من خلال الشركات العالمية والشركة الوطنية في مصر لكافة المستخدمين حيث سيحصل كل مواطن على 10 جيجا النت الأرضي و5 جيجا لخدمات المحمول .

ياسمين عز الاتصالات سنترال رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر

الإيجار القديم

عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

لقطة من الفيديو

ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

ترشيحاتنا

سامح عبد العزيز

شقيقة سامح عبد العزيز تنعاه بكلمات مؤثرة: مع السلامة يا قلب أختك

عمرو دياب

عمرو دياب يحيي أحدث حفلاته ضمن فعاليات مهرجان العلمين

سامح عبد العزيز

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة سامح عبد العزيز |تفاصيل

بالصور

لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

بمشاركة 20 عارضا.. نائب محافظ الشرقية يفتتح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي بالزقازيق

معرض الاثاث
معرض الاثاث
معرض الاثاث

الظفر الغائر.. الأحذية الضيقة والعناية الخاطئة أبرز الأسباب

أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد

بيدخل في الجلد .. اعرف علامات الظفر الغائر

الظفر الغائر
الظفر الغائر
الظفر الغائر

فيديو

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

بوستر ألبوم حنين

حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد