ياسمين عز للرجالة: لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للرجالة تزامنا مع انقطاع الإتصالات بعد حادث سنترال رمسيس قائلا : لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة .



وأضاف عز خلال تقديمها لبرنامج كلام الناس على قناة MBC مصر أن الستات مساكين مش هتعرف ترد وإنت الله أعلم بتعمل إيه وكنت بتريح دماغك ولكن هنعرف فيما بعد انت كنت فين .

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات أنه تم التعامل على الفور بعد حادث سنترال رمسيس وتفعيل الخطة البديلة والتعامل بعودة الخدمة سريعا .

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وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر أن مصر لديها أكثر من 100 مليون مواطن يستخدمون خدمات الاتصالات منها المحمول والإنترنت مؤكدا أننا تمتلك توزيع الخدمات على سنترالات عديدة في جميع محافظات مصر.

وتابع إبراهيم قائلا إنه سيتم تعويض كافة المستخدمين من خلال الشركات العالمية والشركة الوطنية في مصر لكافة المستخدمين حيث سيحصل كل مواطن على 10 جيجا النت الأرضي و5 جيجا لخدمات المحمول .