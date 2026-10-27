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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة برج العرب الجديدة.. 15 نوفمبر

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالمرحلتين العاشرة والعاشرة التكميلية، وذلك بالحيين السادس والتاسع بمدينة برج العرب الجديدة، وفقًا للجدول الزمني الذي يبدأ يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 ويستمر حتى يوم الخميس 3 ديسمبر 2026.

«بيت الوطن» للمصريين بالخارج

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على انتظام إجراءات تسليم قطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف المشروعات ولا سيما بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وكذا تيسير حصول المستفيدين على أراضيهم، من خلال تحديد مواعيد واضحة للتسليم وفقًا لأرقام القطع والمناطق، مع تخصيص مواعيد للمتخلفين عن الاستلام.

المستثمر الصغير بالحي السادس

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن تسليم الأراضي بمنطقة المستثمر الصغير بالحي السادس سيبدأ وفقًا للآتي: الأحد 15 نوفمبر 2026:  القطع من 1 إلى 6، ومن 8 إلى 16، والاثنين 16 نوفمبر 2026:  القطع من 17 إلى 31، والثلاثاء 17 نوفمبر 2026:  القطع من 32 إلى 46، والأربعاء 18 نوفمبر 2026:  القطع من 47 إلى 61، والخميس 19 نوفمبر 2026:  للمتخلفين عن الاستلام.

 

تسليم القطع من 62 إلى 76

وأضاف رئيس جهاز برج العرب الجديدة، أنه سيتم يوم الأحد 22 نوفمبر 2026: تسليم القطع من 62 إلى 76، والاثنين 23 نوفمبر 2026:  القطع من 77 إلى 91، والثلاثاء 24 نوفمبر 2026:  القطع من 92 إلى 94، والقطعة 96، والقطع من 98 إلى 108، والأربعاء 25 نوفمبر 2026: القطع من 109 إلى 126، والخميس 26 نوفمبر 2026:  للمتخلفين عن الاستلام.

 

تسليم قطع الأراضي بالحي التاسع 

كما أوضح المهندس محمد الغمراوي، أن تسليم قطع الأراضي بالحي التاسع سيبدأ يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وفقًا للتوزيع التالي: القطاع أ:  القطع أرقام 1، 17، 18، 68، 84، 96، 99، 100، والقطاع ب:  القطع أرقام 9، 61، 62، 209، 214، ويوم الاثنين 30 نوفمبر 2026 القطاع ج:  القطع أرقام 14، 62، 67، 79، 80، 86، 87، 92، 105، 113، على أن يكون يوم الخميس 3 ديسمبر 2026 مخصصًا للمتخلفين عن الاستلام.

بيت الوطن المصريين بالخارج برج العرب الجديدة قطع الاراضي المستثمر الصغير

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