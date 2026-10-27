وزيرة الإسكان: تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن التوقيع على عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، منذ قليل بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأضافت الوزيرة أن هذا ثمار تعاون مشتركة لإنشاء وحدات محدوظي الدخل ينفذها القطاع الخاص لصالح الصندوق الاجتماعي.

وأوضحت أنه تقدم أكثر من 130 شركة لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، وتم اختيار 17 مطورا عقاريا لتنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ترفع كاهل التنفيذ عن الدولة، داعية الشركات العقارية إلى الدخول في مثل هذه المشروعات لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية.