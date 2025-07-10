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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: ما قامت به رجال الحماية المدنية بحريق سنترال رمسيس عمل بطولي وملحمي بكل المقاييس

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تابعنا ما حدث في حريق سنترال رمسيس بقلوب دامية، ولكن وسط تلك المشاهد الصعبة، كان هناك مشاهد لأبطالنا من رجال الحماية المدنية وهم يتصدون للنيران. 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما تم عمل بطولي وملحمي بكل المقاييس، مؤكدا أنه لن ننسى شهداء وزارة الاتصالات الذين استمروا وسط النيران والخطر في محاولة انقاذ ما يكن انقاذه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري قدم عدد كبير من ولاده شهداء من اجل الوطن، مؤكدا أن أي شخص يخطئ في حق البلد دي لازم يتحاسب 

مصطفى بكري سنترال رمسيس الحماية المدنية النيران الوطن

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