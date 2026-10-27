أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية.. والإسكان: نطمح في تنفيذ مليون وحدة سكنية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية

عرضت قناة إكسترا نيوز عاجل يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية.

تابع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٢٠٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والذي يُسهم في تحقيق هدف الوصول بمُساهمة نسبة الطاقات المُتجددة في مزيج الطاقة إلى ٤٥% عام ٢٠٢٨، بدلاً من ٤٢% عام ٢٠٣٠. وفي هذا الصدد، أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن الوزارة وقعت مؤخراً عقدًا لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد ٥٠٠ كيلو فولت لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بالجمهورية، وذلك في إطار تطوير وتدعيم الشبكة القومية المُوحدة.

الإسكان: نطمح في تنفيذ مليون وحدة سكنية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أنه سيتم إنتاج وحدات سكنية لمحدودي الدخل من خلال القطاع الخاص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتيح مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروع.



منار غانم: أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة في مطروح اليوم



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 ، تشهد فرصًا لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة على الطرق.

وقالت غانم ، في تصريحات لصباح الخير يا مصر: توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على المناطق الصحراوية بمحافظة مطروح، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأجزاء من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



6 آلاف جنيه.. التعليم تكشف موعد زيادة مرتبات المعلمين

تترقب الأوساط التعليمية تحركات جديدة لتحسين أوضاع المعلمين المالية وتطوير منظومة التعليم، في ظل التحديات المرتبطة بعجز المدرسين والكثافات الطلابية وانتظام الحضور داخل المدارس.

وبين الزيادات المرتقبة في الأجور وخطط التوسع في الفصول الدراسية، تستهدف وزارة التربية والتعليم تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تمتد آثارها إلى أوضاع المعلمين ومستقبل العملية التعليمية خلال السنوات المقبلة.



استكمال مسار دستوري.. أسباب شرط موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية للسعودية

كشف الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل موافقة مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد،أن هذا استكمال لمسار دستوري كامل.



السكر بـ25 جنيهًا والبيض بـ130.. وزير التموين يكشف تطورات أسعار السلع

في وقت تتزايد فيه أهمية ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تبرز مواجهة الاحتكار وتخزين المنتجات بعيدًا عن التداول باعتبارها أحد الملفات الرئيسية لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر احتياجاتهم اليومية.

وبين تشديد الرقابة على الأسواق وتشجيع الإنتاج المحلي، تؤكد الحكومة أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار والمزارعين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من الممارسات التي تؤثر على حركة البيع والشراء.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 56.35 جنيه

سعر الشراء: 56.21 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 63.10 جنيه

سعر الشراء: 62.94 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.24 جنيه

سعر الشراء 04 .75 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 15.01 جنيه

سعر الشراء: 14.97 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.34 جنيه

سعر الشراء: 15.30 جنيه.



عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5417 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6320 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7223 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50560 جنيها.