الإسكان: نطمح في تنفيذ مليون وحدة سكنية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أنه سيتم إنتاج وحدات سكنية لمحدودي الدخل من خلال القطاع الخاص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتيح مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروع.

وقالت، خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إن أكثر من 130 شركة تقدمت لتنفيذ هذا النوع من المشروعات في المدن الجديدة، موضحة أنه تم طرح مشروع لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، واختيار 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذه.

وأضافت أن الشراكة مع القطاع الخاص تخفف أعباء التنفيذ عن كاهل الدولة، وفي الوقت نفسه تسهم في توفير الوحدات السكنية التي يحتاجها المواطنون من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وتابعت: «نطمح في برنامج الإسكان المقبل إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، وأن يشارك المطورون العقاريون في تنفيذ 100 ألف وحدة، وأن المرحلة المقبلة سيتم تنفيذ وحدات أكبر وفي حالة دخلهم في الإيجار التمليكي سيكون الأمر مبهرا».



