إعلام إسرائيلي: الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغ نحو 45% حتى الآن

أفاد إعلام إسرائيلي، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت نحو 45 % حتى الآن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وشهدت انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ26 تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، بعدما أعلنت وسائل إعلام عبرية إحباط محاولة اعتداء بسكين استهدفت يائير غولان، رئيس حزب «الديمقراطيين»، بالتزامن مع رفع حالة التأهب الأمني وتشديد الحراسة حول جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية، وسط إقبال انتخابي وصفته لجنة الانتخابات بأنه الأعلى منذ عام 1977.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الحراس الشخصيين ليائير غولان تمكنوا من إحباط محاولة اعتداء، بعدما اقترب رجل يحمل سكينًا من رئيس الحزب، حيث تدخل الحراس سريعًا وسيطروا على المشتبه به، دون وقوع إصابات.