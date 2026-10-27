بسبب إسرائيل.. هولندا تعلن مقاطعة مسابقة الاغنية الأوروبية يوروفيجن2027

ذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية ​اليوم الثلاثاء أن البلاد ‌لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2027، بسبب عدم ​وجود أي جهة بث ​مستعدة لتحمل مسئولية المشاركة الهولندية ⁠في المسابقة على خلفية مخاوف ​تتعلق بمشاركة إسرائيل.

مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)

وقالت الهيئة ​الشهر الماضي إنها واثقة من عودة هولندا للمشاركة في المسابقة العام المقبل، ​بعد أن قاطعت نسخة ​عام 2026، لاعتقادها أن اتحاد ‌البث ⁠الأوروبي استجاب للانتقادات التي وجهتها الدول التي امتنعت عن المشاركة في نسخة 2026.

وفي ​نهاية ​المطاف، ⁠لم تبدِ أي جهة بث هولندية استعدادها لدعم ​المشاركة الهولندية.

وقاطعت كل ​من ⁠أيرلندا وأيسلندا وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا المسابقة في مايو احتجاجا ⁠على ​مشاركة إسرائيل ​بعد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.