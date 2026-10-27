بسبب إسرائيل.. هولندا تعلن مقاطعة مسابقة الاغنية الأوروبية يوروفيجن2027

ذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية اليوم الثلاثاء أن البلاد لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2027، بسبب عدم وجود أي جهة بث مستعدة لتحمل مسئولية المشاركة الهولندية في المسابقة على خلفية مخاوف تتعلق بمشاركة إسرائيل.
مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)
وقالت الهيئة الشهر الماضي إنها واثقة من عودة هولندا للمشاركة في المسابقة العام المقبل، بعد أن قاطعت نسخة عام 2026، لاعتقادها أن اتحاد البث الأوروبي استجاب للانتقادات التي وجهتها الدول التي امتنعت عن المشاركة في نسخة 2026.
وفي نهاية المطاف، لم تبدِ أي جهة بث هولندية استعدادها لدعم المشاركة الهولندية.
وقاطعت كل من أيرلندا وأيسلندا وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا المسابقة في مايو احتجاجا على مشاركة إسرائيل بعد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.