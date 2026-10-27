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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إقبال تاريخي في انتخابات إسرائيل.. 2.39 مليون ناخب يصوتون حتى الظهيرة ونتنياهو يطلق نداء طوارئ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست إلى 31.5% حتى الساعة 12 ظهرًا، بعدما أدلى نحو 2.39 مليون ناخب بأصواتهم، في معدل وصفته اللجنة بأنه الأعلى المسجل خلال هذا التوقيت منذ عام 1977.

وأوضحت اللجنة أن عملية التصويت تشهد إقبالًا ملحوظًا في مختلف المراكز الانتخابية، مؤكدة استمرار تحديث بيانات المشاركة ونشرها تباعًا، كما نفت الادعاءات المتعلقة بوجود تلاعب ممنهج في بطاقات الاقتراع.

نتنياهو يطلق نداء طوارئ لناخبي الليكود

وفي ظل ارتفاع معدلات المشاركة، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نداءً عاجلًا إلى ناخبي حزب الليكود، طالبهم فيه بالتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، محذرًا مما وصفه بمحاولات سرقة الانتخابات.

وزعم نتنياهو، في رسالة مصورة، أن نسب التصويت في المجتمع العربي ترتفع مقارنة بالمجتمع اليهودي، كما تحدث عن ضبط الشرطة الإسرائيلية ناشطين ماليين تابعين للقائمة العربية الموحدة وبحوزتهم أموال في جنوب البلاد، واعتبر ذلك عملًا جنائيًا.

ودعا أنصاره إلى التصويت بقوة لقائمة الليكود، بهدف ضمان تشكيل حكومة يمينية قوية ومنع وصول حكومة يسارية بدعم من الأحزاب العربية.

أحمد الطيبي: سنحقق نصرًا كبيرًا

من جانبه، قال العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي إن صناديق الاقتراع ممتلئة بصورة غير مسبوقة، معربًا عن ثقته في تحقيق ما وصفه بالنصر الكبير.

وفي المقابل، ربط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ارتفاع نسبة المشاركة بالمعدلات الاستثنائية للتصويت في المجتمع العربي ومعاقل اليسار.

وأكد القائم بأعمال مدير عام لجنة الانتخابات، المحامي دين ليفنه، أن البيانات الرسمية الخاصة بنسب المشاركة يجري تحديثها وإعلانها بصورة مستمرة، في ظل متابعة سير العملية الانتخابية بمختلف المراكز.

لجنة الانتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيست بنيامين نتنياهو الليكود الانتخابات الإسرائيلية

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