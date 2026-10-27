لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: نسبة التصويت حتى الآن هي الأعلى منذ أكثر من 50 عاما

أكدت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل أن نسبة التصويت حتى الآن هي الأعلى منذ أكثر من 50 عاما، حسبما افادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وأوضحت اللجنة أن عملية التصويت تشهد إقبالًا ملحوظًا في مختلف المراكز الانتخابية، مؤكدة استمرار تحديث بيانات المشاركة ونشرها تباعًا، كما نفت الادعاءات المتعلقة بوجود تلاعب ممنهج في بطاقات الاقتراع.

وفي ظل ارتفاع معدلات المشاركة، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نداءً عاجلًا إلى ناخبي حزب الليكود، طالبهم فيه بالتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، محذرًا مما وصفه بمحاولات سرقة الانتخابات.

وزعم نتنياهو، في رسالة مصورة، أن نسب التصويت في المجتمع العربي ترتفع مقارنة بالمجتمع اليهودي، كما تحدث عن ضبط الشرطة الإسرائيلية ناشطين ماليين تابعين للقائمة العربية الموحدة وبحوزتهم أموال في جنوب البلاد، واعتبر ذلك عملًا جنائيًا.