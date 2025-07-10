الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات أنه تم التعامل على الفور بعد حادث سنترال رمسيس وتفعيل الخطة البديلة والتعامل بعودة الخدمة سريعا .



وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر أن مصر لديها أكثر من 100 مليون مواطن يستخدمون خدمات الاتصالات منها المحمول والإنترنت مؤكدا أننا تمتلك توزيع الخدمات على سنترالات عديدة في جميع محافظات مصر.



وتابع إبراهيم قائلا إنه سيتم تعويض كافة المستخدمين من خلال الشركات العالمية والشركة الوطنية في مصر لكافة المستخدمين حيث سيحصل كل مواطن على 10 جيجا النت الأرضي و5 جيجا لخدمات المحمول .

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حادث سنترال رمسيس لم يؤد إلى انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية مرنة ترتكز على مراكز وسنترالات متعددة، ما مكّنها من تفعيل خطط بديلة بشكل فوري.

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة فعّلت فور وقوع الحادث خطة لنقل البيانات تدريجيًا من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى، ما ساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة، خاصة الإنترنت والرسائل النصية.