الحكومة تعلن استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حادث سنترال رمسيس لم يؤد إلى انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية مرنة ترتكز على مراكز وسنترالات متعددة، ما مكّنها من تفعيل خطط بديلة بشكل فوري.

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تنفيذ خطة بديلة لضمان استمرار الخدمة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة فعّلت فور وقوع الحادث خطة لنقل البيانات تدريجيًا من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى، ما ساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة، خاصة الإنترنت والرسائل النصية.

إشادة بفِرق الدعم الفني وخطة مراجعة شاملة للطوارئ

وأشار إلى أن فرق الدعم الفني تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة عالية، وتمكنت من احتواء آثار الحادث في وقت قياسي، مضيفًا أن توجيهات صدرت من رئيس الجمهورية بإجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة في المنشآت الحيوية.

عودة الخدمة تدريجيًا في محيط السنترال

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المناطق المحيطة بسنترال رمسيس ستشهد استعادة كاملة للخدمات خلال ساعات، بعد الانتهاء من تحويل الأنظمة وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة.