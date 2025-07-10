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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصرية للاتصالات تعزي النقابة وتشيد بجهود العاملين خلال حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس.. تصوير آخرون
حريق سنترال رمسيس.. تصوير آخرون
الديب أبوعلي

تلقى محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، برقية تعزية من الشركة المصرية للاتصالات في شهداء الواجب الأربعة، ضحايا حادث حريق مبنى سنترال رمسيس.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن وفاة 4 موظفين وإصابة 14 آخرین في الحريق الذي اندلع مساء الإثنين داخل مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات.

كما تلقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات برقية شكر من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على ما يقدمه العاملون من جهد كبير لإعادة الخدمة مرة أخرى لسنترال رمسيس، وإصلاح ما أتلفته النيران.    

وأعرب مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن بالغ تقديره واعتزازه بما أبداه العاملون من التزام وانتماء صادق للكيان، من خلال تفانيهم في العمل، وسرعة استجابتهم للتعامل مع تداعيات الأزمة، بهدف استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وأكد المجلس، أن هذه الروح التي تحلى بها العاملون تعكس قيم الإخلاص والولاء التي تتميز بها أسرة المصرية للاتصالات في مختلف المواقع، مشددين على دعمهم الكامل لكافة الجهود المبذولة لعبور هذه المحنة، وتكريم ذكرى الزملاء الذين قدموا أرواحهم في سبيل أداء واجبهم المهني.

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