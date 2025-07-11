ياسمين عز: مفيش حاجة اسمها مبعرقش استحمي يا مدام انتي مش ريحتك مسك!

أكدت الإعلامية ياسمين عز على أهمية استحمام وتغيير الملابس بعد الخروج من المنزل قائلة:"مهم جدًا تحافظي على نظافتك الشخصية، أول ما ترجعي من بره التيشيرت لازم يتغسل".

وتابعت عز: “مفيش حاجة اسمها مبعرقش انتي مش ريحتك مسك، إنتي إنسانة بتعرقي بالحرارة وبتنكمشي بالبرودة”.

وأكملت: "مفيش حاجة اسمها أحط برفانات، عايزة ريحتك تبقى حلوة استحمي".

ياسمين عز تستضيف الفنان عبد العزيز مخيون في حلقة جديدة من برنامجها

وتستضيف ياسمين عز، الفنان القدير عبد العزيز مخيون في حلقة خاصة من برنامجها، تُعرض اليوم، وذلك في إطار سلسلة الحلقات التي تسلط الضوء على أبرز رموز الفن والثقافة في مصر.

ومن المقرر أن يتناول الفنان عبد العزيز مخيون،مشواره الفني الطويل، وأبرز محطات حياته المهنية والشخصية، إضافة إلى رأيه في أوضاع الفن والدراما الحالية.

ويعتبر عبد العزيز مخيون من أبرز الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة قوية في المسرح والتلفزيون والسينما