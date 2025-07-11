ياسمين عز: بيعي دبلتك وهاتي زبادي لجوزك حطيهاله في التلاجة يا ماما

أثارت الإعلامية ياسمين عز، جدلًا واسعًا في حلقة جديدة من برنامجها، والتي قالت فيها: “جوزك مينفعش تأكليه بالشوكة، لازم تمدي إيدك جوا بوقه وتتأكدي إن الأكل وصل للأمعاء”.

وتابعت عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر : ولو معدته تعبت، اديله زبادي ومفيش حاجة اسمها الزبادي بـ 25 جنيه، بيعي دبلتك وهاتي حاجات فُي التلاجة ياماما".

ياسمين عز تستضيف الفنان عبد العزيز مخيون في حلقة جديدة من برنامجها

وتستضيف ياسمين عز، الفنان القدير عبد العزيز مخيون في حلقة خاصة من برنامجها، تُعرض اليوم، وذلك في إطار سلسلة الحلقات التي تسلط الضوء على أبرز رموز الفن والثقافة في مصر.

ومن المقرر أن يتناول الفنان عبد العزيز مخيون،مشواره الفني الطويل، وأبرز محطات حياته المهنية والشخصية، إضافة إلى رأيه في أوضاع الفن والدراما الحالية.

ويعتبر عبد العزيز مخيون من أبرز الفنانين المصريين الذين تركوا بصمة قوية في المسرح والتلفزيون والسينما