ياسمين عز: لو الأهلي غاب الهلال منور.. وخلي السيتي يِلَالي

هنأت الإعلامية ياسمين عز، جماهير الكرة السعودية والعربية بتحقق نادي الهلال السعودي الفوز أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية، قائلة :"لو الأهلي غاب الهلال منور، والهلال خلى مانشستر سيتي يلالي".

الهلال كله بونو وجيد جدا وعظيم

أضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الهلال كله بونو وجيد جدا وعظيم، والهلال كسب وكل الناس بتقول إنه عمل مفاجأة، والحقيقة كنت متأكدة من مكسب الهلال".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن الهلال خلى هلاند ما نامش، والهلال هيلاعب فلومينينسي البرازيلي والهلال جالكم خبوا عيالكم".

وأكملت ياسمين عز، أن مباراة الهلال وفلومينينسي لن تكون مباراة سلهة، وستكون صعبة، ولكن الفوز سيكون حليف للهلال السعودي.