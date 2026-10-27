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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5417 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6320 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7223 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50560 جنيها.

الدولار
الدولار 


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 56.35 جنيه

سعر الشراء: 56.21 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 63.10 جنيه

سعر الشراء: 62.94 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.24 جنيه

سعر الشراء 04 .75 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 15.01 جنيه

سعر الشراء: 14.97 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.34 جنيه

سعر الشراء: 15.30 جنيه.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 ، تشهد فرصًا لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة على الطرق.

وقالت غانم ، في تصريحات لصباح الخير يا مصر: توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على المناطق الصحراوية بمحافظة مطروح، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأجزاء من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت التوقعات إلى أن فرص الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول تتركز في مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وخليج العقبة ووسط سيناء وجنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية
وأضافت توقعات الأرصاد أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة.

ولفتت التوقعات إلى تكون شبورة مائية على عدد من الطرق خلال ساعات الصباح، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية للتعرف على تطورات حالة الطقس.

درجات الحرارة في مطروح وسيوة
وتسجل درجات الحرارة العظمى في مطروح 27 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، بينما تسجل مدينة العلمين 28 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة في السلوم 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، فيما تسجل الإسكندرية 29 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

أما في سيوة، فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية، والصغرى إلى 17 درجة، مع أجواء معتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار وانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

نصائح الأرصاد للتعامل مع تقلبات الطقس
 

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات بتخفيف السرعة على الطرق المؤدية إلى مطروح والساحل الشمالي وسيوة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية، مع توخي الحذر عند نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كما يُنصح بتجنب التواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة بصحراء مطروح خلال سقوط الأمطار المتوسطة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشأن حالة الطقس.

الهيئة العامة للأرصاد الطقس حالة الطقس الأمطار أسعار الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب والدولار

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