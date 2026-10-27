قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الغفار يبحث مع ممثل الصحة العالمية مستجدات الأنشطة الإنسانية في غزة والسودان
دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في أكثر من 100 دولة
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
نتنياهو يدلي بصوته في القدس المحتلة ويطلق نداء طوارئ.. وإقبال تاريخي يهز انتخابات الكنيست
بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية
دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية
وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي
مي عبد الحميد: انشاء 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل في 8 مدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ المنيا يلتقي أهالي كفر خزام ويستمع إلى مطالبهم وشكاواهم

محافظ المنيا
محافظ المنيا
يمنى عبد الظاهر

شهدت قرية كفر خزام لقاءً جمع محافظ المنيا بعدد من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم، في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من اللقاء، ظهر خلاله المحافظ وسط أهالي القرية، بينما عرض المواطنون مطالبهم وشكاواهم، في مشهد يعكس أهمية التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين لبحث القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة احتياجات المواطنين بمختلف قرى المحافظة، والعمل على رصد المشكلات التي تحتاج إلى تدخل الجهات التنفيذية، وبحث سبل التعامل معها وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وتحظى اللقاءات الميدانية باهتمام المواطنين، لما تتيحه من فرصة لعرض مطالبهم بصورة مباشرة أمام المسؤولين، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالشكاوى والمقترحات المقدمة، بما يدعم جهود تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين


 

محافظ المنيا أرض الواقع أهالي القرية تحسين الخدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

بدء تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة برج العرب الجديدة.. 15 نوفمبر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع

محمد فريد: السياحة ضمن القطاعات المستهدفة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة الروسي التنسيق المشترك في منتدى الدول المصدرة للغاز وفرص التعاون في البترول والغاز والتعدين

وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة الروسي فرص التعاون في مجال التعدين

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد