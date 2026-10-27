محافظ المنيا يلتقي أهالي كفر خزام ويستمع إلى مطالبهم وشكاواهم

شهدت قرية كفر خزام لقاءً جمع محافظ المنيا بعدد من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم، في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من اللقاء، ظهر خلاله المحافظ وسط أهالي القرية، بينما عرض المواطنون مطالبهم وشكاواهم، في مشهد يعكس أهمية التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين لبحث القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة احتياجات المواطنين بمختلف قرى المحافظة، والعمل على رصد المشكلات التي تحتاج إلى تدخل الجهات التنفيذية، وبحث سبل التعامل معها وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وتحظى اللقاءات الميدانية باهتمام المواطنين، لما تتيحه من فرصة لعرض مطالبهم بصورة مباشرة أمام المسؤولين، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالشكاوى والمقترحات المقدمة، بما يدعم جهود تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين



