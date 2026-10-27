محافظ المنيا يتابع تنفيذ محطة معالجة العمارية الشرقية بديرمواس بتكلفة 675 مليون جنيه

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء معدلات تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العمارية الشرقية بمركز ديرمواس، والتي تُقام بتكلفة تقديرية تبلغ 675 مليون جنيه، لخدمة نحو 35 ألف نسمة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالبنية التحتية بالقرى المستهدفة.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، أحواض الترسيب والتهوية ومباني التشغيل والمحولات ولوحات توزيع الجهد المنخفض، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية وموقف توريد وتركيب المعدات والتجهيزات الفنية، موجهًا بتسريع وتيرة العمل، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على البرنامج الزمني للمشروع.

واستمع اللواء كدواني إلى شرح من المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضحت خلاله أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تتراوح بين 5 و7.5 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة قرى الحاج قنديل والعمارية الشرقية وتل بن عمران وتوابعها. وأضافت أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بلغت 79%، فيما وصلت نسبة التوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية إلى 90%، مع استمرار أعمال التشطيبات والموقع العام والسور، واستكمال المباني والهيكل الإنشائي لمباني الكهرباء والكلور.

وشدد محافظ المنيا على أهمية الإسراع في استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات الهندسية والتنفيذية والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، لضمان دخول المحطة الخدمة في المواعيد المحددة، وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها، مؤكدًا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أولوية لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية و757 تابعًا بخمسة مراكز، فيما تشمل المرحلة الثانية 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن.