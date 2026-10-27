المؤبد لمهندس أنهى حياة زوجته في المنيا الجديدة

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لوفاة ربة منزل على يد زوجها، وصدور حكم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان، بالسجن المؤبد على مهندس يبلغ من العمر 37 عاما، بعد إدانته بقتل زوجته باستخدام عقاقير طبية، في القضية رقم 2034 لسنة 2024 جنايات قسم المنيا الجديدة، والمقيدة برقم 2034 لسنة 2026 كلي جنوب المنيا.

فقد كشفت أوراق القضية أن المتهم قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار، وفقا لما أسندته إليه النيابة العامة، إذ اتهمته باستغلال مرضها ووضع عقاقير طبية في الطعام والشراب دون وجود ضرورة طبية تستدعي تناولها، وذلك على فترات متباعدة، بدءا من سبتمبر 2025.

وأضاف أمر الإحالة أن تناول تلك العقاقير أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمجني عليها وإضعاف عضلة القلب، قبل أن تصاب بفشل حاد في الدورة الدموية انتهى بوفاتها، وفقا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية عدم معاناة المجني عليها من حالة مرضية بالقلب قبل الوقائع محل التحقيق، فضلًا عن العثور على مادتين فعالتين لعقاري «كونكور» و«إيفكسور» في العينات الحشوية المأخوذة من جثمانها.

وذكر التقرير أن المادتين هما «بيسوبرولول» و«فينلافاكسين»، مشيرًا إلى أن تناولهما دون ضرورة طبية وعلى فترات متفاوتة أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمجني عليها، وحدوث اضطرابات شديدة بالجهاز العصبي والقلب، وبطء في ضربات القلب، وصولًا إلى فشل القلب والدورة الدموية الذي تسبب في الوفاة، وفقًا لما انتهى إليه التقرير.

كما أشار تقرير الصفة التشريحية أن المادتين من العقاقير المعروفة طبيًا، إذ تُستخدم مادة «فينلافاكسين» كمضاد للاكتئاب واضطرابات القلق، ويُعرف العقار تجاريًا باسم «إيفكسور»، بينما تُستخدم مادة «بيسوبرولول» في علاج بعض أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النبض، ويُعرف العقار تجاريًا باسم «كونكور».

وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن تناول العقاقير دون ضرورة طبية، على فترات متفاوتة، أدى إلى تدهور حالتها الصحية وحدوث تسمم دوائي انتهى بفشل القلب والدورة الدموية، الذي تسبب في وفاتها.

وأشارت ملاحظات النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي بأسيوط أثبت العثور على مادتي «فينلافاكسين» و«بيسوبرولول» في العينات الحشوية المأخوذة من جثمان المجني عليها، إلى جانب بقايا مادة الكافيين.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد.

