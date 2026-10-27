قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وإريتريا :أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة له
تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ.. هاري كين ينضم إلى قائمة الأساطير
محمد فريد: مصر تعمل مع البنك الدولي على استراتيجية للترويج للاستثمار
بالإعدام والسجن.. أحكام رادعة في الكويت لـ 3 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله
الوزراء: القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور
بيان هام للحكومة الأردنية: نعتز بعلاقتنا الأخوية مع سوريا
بن جفير يطلق صرخة استغاثة: نتنياهو يريد إبعادي.. ادعموني في الانتخابات
شوبير يكشف موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة للمشاركة في الأهلي
وزير الصناعة: مصر تستحوذ على 4.4% من التجارة البينية الإفريقية بقيمة 9.3 مليار دولار
يني شفق: تركيا لا تنوي السماح للسفن الحربية للناتو بدخول البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لمهندس أنهى حياة زوجته في المنيا الجديدة

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم
ايمن رياض

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لوفاة ربة منزل على يد زوجها، وصدور حكم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان، بالسجن المؤبد على مهندس يبلغ من العمر 37 عاما، بعد إدانته بقتل زوجته باستخدام عقاقير طبية، في القضية رقم 2034 لسنة 2024 جنايات قسم المنيا الجديدة، والمقيدة برقم 2034 لسنة 2026 كلي جنوب المنيا.

فقد كشفت أوراق القضية أن المتهم قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار، وفقا لما أسندته إليه النيابة العامة، إذ اتهمته باستغلال مرضها ووضع عقاقير طبية في الطعام والشراب دون وجود ضرورة طبية تستدعي تناولها، وذلك على فترات متباعدة، بدءا من سبتمبر 2025.

وأضاف أمر الإحالة أن تناول تلك العقاقير أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمجني عليها وإضعاف عضلة القلب، قبل أن تصاب بفشل حاد في الدورة الدموية انتهى بوفاتها، وفقا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية عدم معاناة المجني عليها من حالة مرضية بالقلب قبل الوقائع محل التحقيق، فضلًا عن العثور على مادتين فعالتين لعقاري «كونكور» و«إيفكسور» في العينات الحشوية المأخوذة من جثمانها.

وذكر التقرير أن المادتين هما «بيسوبرولول» و«فينلافاكسين»، مشيرًا إلى أن تناولهما دون ضرورة طبية وعلى فترات متفاوتة أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمجني عليها، وحدوث اضطرابات شديدة بالجهاز العصبي والقلب، وبطء في ضربات القلب، وصولًا إلى فشل القلب والدورة الدموية الذي تسبب في الوفاة، وفقًا لما انتهى إليه التقرير.

كما أشار تقرير الصفة التشريحية أن المادتين من العقاقير المعروفة طبيًا، إذ تُستخدم مادة «فينلافاكسين» كمضاد للاكتئاب واضطرابات القلق، ويُعرف العقار تجاريًا باسم «إيفكسور»، بينما تُستخدم مادة «بيسوبرولول» في علاج بعض أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النبض، ويُعرف العقار تجاريًا باسم «كونكور».

وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن تناول العقاقير دون ضرورة طبية، على فترات متفاوتة، أدى إلى تدهور حالتها الصحية وحدوث تسمم دوائي انتهى بفشل القلب والدورة الدموية، الذي تسبب في وفاتها.

وأشارت ملاحظات النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي بأسيوط أثبت العثور على مادتي «فينلافاكسين» و«بيسوبرولول» في العينات الحشوية المأخوذة من جثمان المجني عليها، إلى جانب بقايا مادة الكافيين.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد.
 

المنيا حكم المحكمة الموبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

حمد بن جاسم

بسبب حرب إيران.. رئيس وزراء قطر الأسبق يحذر من قنبلة موقوتة في المنطقة

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: أولوية للصناعة في دعم النمو الاقتصادي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة

تحرك مصري لاحتواء التصعيد.. وزير الخارجية يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة

الهند: إجلاء 50 ألف شخص استعدادا لاقتراب إعصار "أرناب"

الهند: إجلاء 50 ألف شخص استعدادا لاقتراب إعصار "أرناب"

بالصور

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو

في عيد ميلادها.. معاناة إليسا مع السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد